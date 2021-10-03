"مزيكا" تطرح أغنية "مهما تبعد" لـ أحمد العطار على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

طرحت شركة "مزيكا"، مساء اليوم الأحد، أغنية "مهما تبعد" للمطرب أحمد العطار، على "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

يأتي ذلك بعد عودته للساحة الغنائية، بعد فترة من الغياب.

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب.

وقال المطرب أحمد العطار، إنه سعيد بعودته إلى نشاطه الفني وإلى جمهوره ومحبيه، موضحا أنه لن يغيب مرة أخرى.

وأضاف، أنه سيقدم لون وشكل جديد عليه من الغناء، كما سيعقد جلسات عمل مع مسئولي "مزيكا" للاستقرار على الأغاني التي سيتم تقديمها في المرحلة القادمة والتي ينوي تقديمها على فترات متقاربة.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "بتبعد مهما تبعد مش هعيش من غيرك أنت.. يا رايح بعيد عني، روحي ليك ريحالك أنت.. مليش بعدك ومش بلاقيك، طب أعمل إيه ده روحي معاك، وهترجع لو يوم جيتني.. بفكر فيك وعايش بيك، تعالى بقى حنيني خلاص في بعدك هيموتني".