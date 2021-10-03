فيديو| محمد هنيدي يستعيد ذكريات "وش إجرام" وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعاد الفنان محمد هنيدي كواليس فيلمه الشهير "وش إجرام".

ونشر "هنيدي" مقطع فيديو من الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "ياريت الفيلم كله كواليس".

ومن ناحية أخرى يحل الفنان محمد هنيدي ضيفا على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يذكر أن محمد هنيدي يعرض له حاليا بالسينمات فيلم "الإنس والنمس "، بطولة: صابرين، منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، وشريف دسوقي، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.