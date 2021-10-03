جميلة عوض ضيفة "نجم وندوة " بقصر السينما الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، الفنانة جميلة عوض وذلك يوم الأحد المقبل بمقر القصر خلال برنامج نجم وندوة .

ومن جانبه صرح الفنان تامر عبد المنعم أن قصر السينما سيستضيف النجمة جميلة عوض ضمن برنامج "نجم وندوة" الأسبوع القادم وسوف يدير الندوة الناقد الكبير طارق الشناوي وسيتم عرض فيلم الضيف عقب الإنتهاء من الندوة.

يأتي هذا ضمن مشروع "السينما بين يديك " تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وإشراف الفنان تامر عبدالمنعم

من ناحية أخرى تحدد موعد ورشة السينما بين يديك بمحافظة البحيرة والتي ستستضيفها دمنهور يوم ١٦ أكتوبر الجاري وسوف تستمر على مدار خمسة عشر يوماً بحضور نخبة من أساتذة السينما والمحترفين مثل الدكتور أشرف محمد، والمخرجين أشرف فايق وعادل عوض وفخر الدين نجيدة وأحمد البدري والدكتور مروة عزب والدكتور حسين بكر والدكتور ضياء جابر ومدير التصوير زايد نايف والمونتير حسام المحفوظي والدكتور نادر رفاعي.

هذا فضلا عن إقامة نادي السينما الشهري الخاص بمشروع "ابدأ حلمك السينما بين يديك" بمحافظة القليوبية بقصر كفر شكر يوم ١٤ أكتوبر وسيتم عرض فيلم "ماما حامل".