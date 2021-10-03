شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين في زيارة لقصر عابدين: "أجمل قصور العالم.. ومصر أم الدنيا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن فخرها بالحضارة المصرية خلال زيارة لقصر عابدين، ونشرت إلهام شاهين صور لها من الزيارة على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وأكدت أن قصر عابدين في مصر الأجمل وسط قصور العالم.

وكتبت الفنانة إلهام شاهين قائلة: "‎مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم.. الجمال والفخامة والرقى فى أجمل قصور العالم.. قصر عابدين، وفى كل متاحف العالم المشهورة تجد الجناح المصرى هو الأهم سواء فى متحف اللوفر أو قصر فرساى.. حتى أنهم بنوا هرم من الزجاج أمام اللوفر.. وأهم ميدان فى باريس هو ميدان المسلة المصرية.. مصر يعنى العراقة والأصالة والجمال والرقى".



الهام شاهين على فيس بوك

وكانت الفنانة إلهام شاهين، كشفت مفاجأة إذ أعلنت عن عزمها التبرع بكل أعضائها عقب وفاتها ودعت الناس لتلك المبادرة لإنقاذ حياة آخرين، وقالت في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية: "قلت لعائلتي إني بعد ما أموت عايزه أتبرع بأعضاء جسدى علشان ده خير للبشرية".



الهام شاهين خلال الزيارة



الهام شاهين فى قصر عابدين

وأضافت إلهام شاهين: "نفسي تنتشر هذه الثقافة وإيه أهمية جسمنا بعد ما نموت.. بدل ما ياكله الدود وتروح فى التراب، واستطردت: "لو أنا أقدر أعيش حد من غير ألم ولا أدوية إيه المانع.. ممكن حد ياخد الكلى وحد ياخد الكبد وحد ياخد قرنية العين".



زيارة الهام شاهين



صور الهام شاهين فى الزيارة

إلهام شاهين رأت أن هذا الأمر خير كبير وصدقة جارية لمساعدة إنسان يعيش حياة دون ألم، وتساءلت: ليه نستورد القرنية من الصين.. لماذا لا نستفيد من الموضوع ده وأول ما حد يموت ياخدوا قرنيته، مشيرة إلى وجوب احترام العائلات رغبة أي فرد يوصي بالتبرع بأعضائه، مطالبة بأن يكون هناك تقنين للأمر، قائلة: يا ريت يكون فى جهة مسئولة عن تنفيذ ذلك وسأكون أول واحدة أروح لأكتب الوصية والإقرار.