شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العطار يطرح أغنية "مهما تبعد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد العطار أحدث أغانيه التي تحمل اسم "مهما تبعد" التي تعيده إلى الساحة الغنائية وهى من كلمات هانى عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب.

وأكد أحمد العطار أنه سعيد بعودته إلى نشاطه الفني وإلى جمهوره، وصرح بأنه لن يغيب مرة أخرى، وأضاف بأنه سيقدم لون وشكل جديد عليه من الغناء في الأغنية الجديدة.

ومن ناحية أخرى سيعقد العطار جلسات عمل مع مسئولي "مزيكا" للاستقرار على الأغاني التي سيتم تقديمها فى المرحلة القادمة والتى ينوى تقديمها على فترات متقاربة، وأشار بأنه يستعد لتقديم مفاجآت أخرى.

وتقول كلمات "مهما تبعد" :

بتبعد مهما تبعد مش هعيش من غيرك انت

يارايح بعيد عني روحي ليك ريحالك انت

ماليش بعديك ومش بلاقيك طب اعمل ايه ده روحي معاك

وهترجع لو يوم جيتني

بفكر فيك وعايش بيك تعالى بقى حنيني خلاص في بعدك هيموتني

من ناحية أخرى طرح مؤخرًا أحمد العطار أغنية درنى أقدرك وهى من كلمات هاني فؤاد، وألحان محمد مجدي وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج إسلام الفولى.

يذكر آن أحمد العطار هو واحد من أشهر المطربين الشاب في مصر، والده الفنان الشهير ماهر العطار، قدم عديد من الأغانى من أبرزها "كل يوم جديد"،"عندي بالدنيا"،"حلم حياتي"،"ادى قلبي"،"ايامى اللى جاية".