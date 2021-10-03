شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة ضيف شرف في مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة أوس أوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر المطرب أحمد شيبة كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة الفنان أوس أوس الذى يظهر من خلاله فى دور منظم أفراح ويؤسس شركة تنظيم أفراح للأماكن الشعبية وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

من ناحية أخرى يتعاون النجم أحمد شيبة في أغنية جديدة باللهجة الصعيدية تحمل اسم "حقانى يا كبير" من كلمات رضا المصرى وألحان فارس فهمى وتوزيع اشرف البرنس ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

وانتهى مؤخرًا المطرب الشعبى أحمد شيبة من تسجيل أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، أولهما "أنا مش فاضيلكم"، من كلمات الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم.

والأغنية الثانية "من كتر يا دنيا"، من إخراج بتول عرفة، ومن المقرر أن يتم طرح الأغنيتين علي فتره متباعدة بموسم الصيف الحالي علي يوتيوب.

يذكر أن أحمد شيبة قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضًا بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، وهى كلمات حمدى إمام وألحان وتوزيع نوار البحيرى .