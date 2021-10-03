شكرا لقرائتكم خبر عن زاد متابعوها من 400 ألف لـ12 مليونا.. 10 معلومات عن هويون جونج نجمة squid game والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت عارضة الأزياء الممثلة الكورية هويون جونج، لفت الأنظار لها بصورة كبيرة بعد ظهورها في مسلسل squid game، واستمرارها في اللعبة للحلقات الأخيرة، فموهبتها وتقديمها دور النشالة التي تسرق وتتعرض للأذى من أجل عيش حياة كريمة برفقة والدتها وشقيقها، جعلها من أكثر الشخصيات التي أثارت الجدل منذ بداية العرض المسلسل.



هويون جونج بين التمثيل وعرض الازياء

وتصدر هويون جونج المشهد دفع متابعو المسلسل للبحث عنها وعن صورها، الأمر الذى جعل حسابها علي موقع إنستجرام يتحول من حساب به 400 آلف متابع إلى حساب يتابعه 12 مليون شخص، وذلك بعد أيام قليلة من عرض المسلسل.

1-بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء .



هويون جونج علي منصة عرض الازياء

2- صنفت كواحدة من أفضل 50 عارضة أزياء في العالم.



هويون جونج في عرض ازياء

3- ظهرت أيضًا في العديد من عروض الأزياء وعروض المصممين مثل Seoul Fashion Week وChanel و Fendi وBurberry وDolce & Gabbana.

4- في عام 2020، وقعت مع Saram Entertainment، ما جعلها تخضع لاختبار المسلسل.



هويون جونج علي غلاف فوج

5-أثناء التحضير لأسبوع الموضة في نيويورك ، طُلب منها إرسال فيديو الاختبار الخاص بها للدور، في مقابلة مع W Korea، قالت: "أردت أن أستعد جيدًا سواء تم قبولي أم لا أعتقد أنني كنت قرأ طوال اليوم باستثناء وقت تناول الطعام، فبالكاد كنت أنام".

6-تم استدعاؤها مرة أخرى لإجراء اختبار شخصي وعادت إلى كوريا الجنوبية من أجل ذلك، وقالت جونج إنها "صُدمت" عندما تلقت نبأ حصولها على الدور، وقالت :"أول شيء قلته هو" لماذا تم اختيارى؟"، لانها كانت سعيدة بحصولها على الدور ، لكنها كانت تساورها أيضًا شكوك حول قدراتها في تمثيل الدور.



كواليس مسلسل لعبة الحبار

7-حصلت علي شهرة كاسحة بعد ظهورها في المسلسل الكوري المعروض حاليا squid game.



هويون جونج بطلة مسلسل squid game

8- تصدرت عمليات البحث لمعرفة المزيد عنها وهو ما جعل متابعها علي الانستجرام يزدادون من 400 ألف متابع إلي 12 مليون متابع حتي الآن.



بطلة مسلسل squid game

9- تشير الإحصائيات إلى أنها اكتسبت 20 ألف متابع على إنستجرام يومي الجمعة والسبت بعد عرض المسلسل، واستمر المتابعون في التدفق بعد ذلك ، حيث قام ملايين الأشخاص حرفياً بالضغط على زر المتابعة على Instagram الخاص بها كل يوم منذ ذلك الحين، وأثبت يوم 30 سبتمبر أنه أكبر يوم لها حتى الآن ، حيث قرر 1.3 مليون شخص جديد متابعتها على Instagram، حسب ما نشر موقع entertainment.



مشهد من مسلسل لعبة الحبار

10- كان Squid Game أول أداء تمثيلي لـ هويون جونج على الإطلاق، حتي ألان لا توجد خطط للجزء الثاني ، ولكن نظرًا لشعبية هويون جونج ، ربما لن ننتظر وقتًا طويلاً قبل توقيعها على مشروعها التالي.