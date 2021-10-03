شكرا لقرائتكم خبر عن على بدرخان: قصة الحب بينى وبين سعاد حسنى نشأت فى فيلم "نادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المخرج الكبير على بدرخان ضيف تليفزيون الخليج 365 وذلك عقب تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 37، والتي كانت تحمل اسمه، وكشف خلال الحوار كيف بدأت قصة الحب بينه وبين الراحله سعاد حسنى، كما كشف علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين.

وقال المخرج على بدرخان: كنت أعمل كمساعد مخرج لفيلم "نادية" من بطولة سعاد حسنى وإخراج والدى أحمد بدرخان، وقد نشأت قصة الحب بينى وبين سعاد خلال هذا الفيلم، فأتذكر أننا سافرنا لفرنسا بمنطقة جبلية هناك وبها بحيرة وقمنا بتصوير الفيلم هناك وكان من المفترض أن تسبح سعاد فى البحيره خلال مشاهدها فى الفيلم ولكن كانت سعاد لا تجيد السباحة فكنت أنا بمثابة معلم السباحة لها وتوطدت علاقة الحب بيننا.

وأضاف المخرج الكبير على بدرخان، خلال تصوير الفيلم أيضًا تعرض والدى لأزمة قلبية ما منعه من متابعة التصوير خلال الأيام الأخيرة وأسند الأمر لحلمى رفله ، وقد أنتابنى الشعور بالقلق والتوتر لأننى أردت أن يخرج الفيلم كما أراد والدى دون تغير شيء وظللت متمسك برؤيته لآخر لحظة.

وعن أول تجربة إخراجية له قال: فى البداية كنت سأقدم فيلم "القفص الذهبي" مع المؤسسة وكان تحت إشراف النخرج الكبير يوسف شاهين، فهذا كان مايحدث وقتها عندما يقوم مخرج جديد بإخراج مشروع لابد فى البداية أن يسألوا عنه المخرجين الذين عمل معهم ويكون أحدهم مشرفا علي عمله ، ولكن قبل تنفيذ الفيلم تفككت المؤسسة وتم إلغاء الفيلم.

وتابع، كان علي أن أبحث عن موضوع أخر أقدمه يصلح للإنتاج الخاص، فأخترت فكرة الثالوث الزوج والزوجة والعشيق فى فيلم "الحب الذى كان" وكان ذلك أول تجربة إخراجية لى.

وعن علاقته بالراحل يوسف شاهين أكد أنه تعلم علي يده الكثير وليس وحده بل تعلم أيضًا على يد سعيد الشيخ وتوفيق صالح وصلاح أبو سيف بالإضافة لوالده أحمد بدرخان ، وتابع يوسف شاهين يعتبر من أكثر المخرجين الذى يمتلكون روح الشباب والإبداع ويمتاز عن الباقى أنه مُعلم ، فعندما كنت أسأله عن شيء يرد بكل حب ويشرح ويوضح كى أستفيد.

وأكد بدرخان، أن هناك العديد من المخرجين الجيدين هذه الأيام مثل تامر محسن وشادى الفخرانى وشريف عرفة ومروان حامد وأحمد سمير فرج وأحمد الجندى، فبالفعل هم مخرجون مختلفون ومتميزون فى التقنيات.