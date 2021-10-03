شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس وإيمى شومر تشاركان فى مظاهرات تدعو لحق المرأة فى الإجهاض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية جينيفر لورانس، برفقة الممثلة الكوميدية إيمي شومر، فى مظاهرات عن حقوق الإجهاض، نظمتها آلاف السيدات الأمريكيات قرب مقر المحكمة الأمريكية العليا، للمطالبة بتحقيق عدالة الإجهاض فى واشنطن، وحسب ما نشره موقع people، شاركت الممثلة الكوميدية، البالغة من العمر 40 عامًا، صورة لها مع لورانس، البالغة من العمر 31 عامًا، على "إنستجرام"، أثناء تواجدها فى احتجاج مسيرة النساء بساحة الحرية فى عاصمة الولايات المتحدة.



ايمي شومر وجينيفر لورانس

وكتبت شومر، فى تعليقها على الصورة: "ليس لدي رحم، وهي حامل، لكننا هنا سويا"، ويعتبر ظهور جينيفر لورانس ببطن منتفخ بشكل واضح هو الأول لها.

وحملت شومر، لافتة مكتوب عليها "الإجهاض ضروري"، بينما حملت لورانس، لافتة كتب عليها: "لا يمكن للمرأة أن تكون حرة إذا لم تتحكم في جسدها".



تدوينه ايمي شومر

وكانت شومر، استأصلت رحمها بعد أن عانت لسنوات من الألم بسبب "انتباذ بطانة الرحم"، وهى حالة ينمو فيها النسيج الذي يبطن الرحم خارج أعضاء الحوض.

وبعد أسبوع من الجراحة، كتبت شومر، على موقع إنستجرام: "كل ما أصابني من آلام طيلة حياتي انتهى، أنا بالفعل شخص متغير، أنا أشعر بالفرح من أجل الطاقة الجديدة التي يجب أن أكون بها مع ابنى".