شكرا لقرائتكم خبر عن مينا عطا ومحمد شاهين يحييان حفلاً غنائيًا بجامعة حلوان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطربان مينا عطا ومحمد شاهين، حفلاً غنائيًا بمناسبة حفل تخرج كلية فنون تطبيقية بجامعة حلوان، اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، وهو الحفل الذى سيحضره عدد كبير من الطلاب.

وانتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل أحدث أغنياته "معندانى" والتى سيتم طرحها على "يوتيوب"، من كلمات محمود كلازا، وألحان وتوزيع إسلام مونتى، ومن إخراج محمود بومبو.

يذكر أن محمد شاهين قد طرح هو ومينا عطا خلال الفترة الماضية أحدث أغنياتهما التى تحمل اسم "2 وحوش" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى تم طرحها على طريقة الديو، والأغنية من كلمات وليد العطار، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

ويعد هذا التعاون، هو الثانى الذى يجمع كلا من محمد شاهين ومينا عطا، حيث قدما من قبل أغنية "أنا الصاحب"، والتي حقق نجاح كبير حيث بلغ نسب مشاهدتها أكثر من 10 ملايين من المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقى شريف مكاوى.

وطرح محمد شاهين مؤخرا أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "عم الإتيكيت"علي يوتيوب، والأغنية من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومديرتصوير محمود بومبو، وإخراج محمد عبد النبي.