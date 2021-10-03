برعاية "الخليج 365".. إقامة مسابقة ومعرضا لصور "الجونة السينمائي".. تعرف على الشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تشهد مدينة الجونة، تحت رعاية موقع "الخليج 365"، وعلى هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقه 14 أكتوبر الجاري، إقامة مسابقة ومعرضاً للصور الفوتوغرافية، التي التُقطت خلال كل دوراته الأربعة السابقة.

الصور سجلت أهم الفعاليات التي أقيمت أثناء المهرجان من ندوات ومعارض وحفلات افتتاح وختام المهرجان، إلى جانب الصور المُلتقطة على السجادة الحمراء وجلسات التصوير الخاصة داخل الجونة.

ويدعو "الخليج 365" الزملاء المصورين الذين قاموا بتغطية المهرجان في دوراته السابقة إلى المشاركة بصورهم المميزة في المعرض.

شروط المشاركة:

• يتم إرسال الصور بجودة لا تقل عن 3 ميجا.

• لا يتم تعديل الصور بشكل مبالغ فيه حتى لا تخرج عن مضمونها.

• تعتبر المشاركة هي موافقة من المصور على عرض صوره في المعرض.

• إرسال الإسم الفني للمشارك ورقم تليفونه وتاريخ التصوير.

• الحد الأقصى للصور المرسلة من كل مصور 10 صور.

• ترسل الصور من خلال WeTransfer على الإيميل: [email protected]

• اخر موعد لإستلام الأعمال الخميس 7 أكتوبر.

• الأعمال المختارة للعرض لن يتحمل أصحابها أي تكاليف للطباعة.

يُقام المعرض في الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (البلازا).

لجنة التحكيم:

تتكون لجنة التحكيم من الأساتذة:

حسام دياب

عادل مبارز

مجدي إبراهيم

جوائز المسابقة:

يمنح الفائزين الثلاثة الأوائل جوائز مالية مُقدمة من الخليج 365.