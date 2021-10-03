تيم حسن يروج لمسلسل "الهيبة جبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:"

روج الفنان السوري تيم حسن لمسلسل "الهيبة جبل"، المقرر عرضه على منصة شاهد قريبًا.

ونشر "تيم" بوستر المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الهيبة جبل، قريبًا على شاهد، mbc".

وتدور الأحداث حول عودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده زوجته وابنه، محاولًا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها، في إطار من التشويق والأكشن.

يذكر أن آخر أعمال تيم حسن مسلسل "أنا"، بطولة رولا بقسماتي، رزان جمال، جوزيف بو نصار، تأليف عبير شرارة، إخراج سامر البرقاوي.