هاجر أحمد تتعرض لوعكة صحية وتطلب الدعاء (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة هاجر أحمد لوعكة صحية مؤخرًا أدت إلى دخولها أحد المستشفيات.

ونشرت هاجر صورة لها، على خاصية "القصص القصيرة"، وهي داخل المستشفى، وأخرى، عبر صفحتها الرسمية، وذلك بموقع "إنستجرام".

وعلقت هاجر على الصورة : " يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم، اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا امين يارب العالمين".

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الماضي، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد".

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" بطولة علي ربيع، وعرض في دراما رمضان 2021.