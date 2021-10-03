روجينا لـ أشرف زكي: "أكبر وأهم داعم ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة روجينا الشكر لصناع عمل مسلسلها "بنت السلطان" بعد تكريمها بمهرجان المسرح العربي، ونشرت صور من تكريمها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلقت: "الحمد والشكر لله، تكريم مسلسل بنت السلطان وتكريمي في المهرجان العربي من المعهد العالي للفنون المسرحية، أعظم يوم في حياتي وفخورة بهذا التكريم".

وتابعت: "هو بمثابة وسام على صدري لأنه تكريم المعهد اللي شهد أول مشواري في الفن، وأول أحلامي، فخورة إني خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشرف كبير ليا التكريم".

وأضافت: "شكرا لكل أساتذتي في المعهد اللي اتربيت واتعلمت منهم أول أسس التمثيل وحب الفن، شكرا للمؤلف أيمن سلامة، شكرا للمخرج أحمد شفيق ومبروك على تكريمكم، شكرا للمنتج ممدوح شاهين".

واختتمت حديثها قائلة: "شكرا أشرف زكي الأستاذ والمعلم والداعم ليا دايما على طول المشوار وأكبر وأهم داعم ليا في المسلسل، وبهدي التكريم لزوجي أشرف زكي وبناتي، شكرا يا رب على يوم من أسعد أيام حياتي".

يذكر أن مسلسل "بنت السلطان" عرض في دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة روجينا، أحمد مجدي، باسم سمرة، ومن إخراج أحمد شفيق.