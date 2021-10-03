يسرا اللوزي تعد جمهورها بجائزة.. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تواصل الفنانة يسرا اللوزي تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "التحدي".

ونشرت يسرا صورة لها من الكواليس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "في شغلانتنا بيقولوا الدور بينادي صاحبه، والحقيقة إن دوري في التحدي مختلف ومع ناس بحبها".

ووعدت يسرا جمهورها بجائزة لمن يتوقع دورها في المسلسل، وقالت : "اللي هيتوقع دوري في التعليقات هيبقى له جائزة".

يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي مسلسل "بين السما والأرض"، خلال الموسم الرمضاني للعام الحالي 2021، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، بطولة النجوم: درة وسوسن بدر وأحمد بدير ونجلاء بدر وندى موسى ومحمد ثروت ومحمد لطفي ومحمود البزاوي وغيرهم.