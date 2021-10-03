فيديو قديم| حسن يوسف يكشف حقيقة تفكير شمس البارودي في العودة للتمثيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحتفل الفنانة شمس البارودي بعيد ميلادها الـ76 غدًا الموافق 4 أكتوبر، إذ أنها مواليد 1945.

حققت شمس البارودي نجاحًا كبيرًا خلال مسيرتها الفنية، وصُنفت من ملكات جمال جيلها في ذاك الوقت قبل اعتزالها الفن منذ فترة طويلة.

وكشف الفنان حسن يوسف عن حقيقة عودة زوجته الفنانة شمس البارودي للتمثيل مرة أخرى بعد أن اعتزلت الفن منذ 37 عاما.

وقال الفنان حسن يوسف، أثناء لقائه في برنامج "عرب وود"، المعروض على شاشة "دبي"، "دي إشاعة سنوية، بتطلع في رمضان، السنة دي طلعوها بدري شوية، شمس معتزله بقالها 37 سنة، ولا تفكر أبدا إنها تقف أمام الكاميرا مرة ثانية".

وشاركت شمس البارودي في حوالي ما يقرب من 50 عملًا، أشهرها: "هي والرجال"، "الراهبة"، "حكاية 3 بنات"، "الشيطان"، "بعد العذاب"، "المتعة والعذاب"، "المرأة التي غلبت الشيطان"، المطلقات"، "الجبان والحب"، "المجرم"، وغيرها.