بعد أزمة "مولاي".. الفلسطيني شب جديد يعتذر: "سوء تفاهم ونيتي كانت صافية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل"، بتلك الكلمات قدم مغني الراب الفلسطيني شب جديد، اعتذاره عن تعديل كلمات الابتهال الديني "مولاي أنهي ببابك"، إلى "مروان إني ببابك" خلال الحفل الذي قدمه بمشاركة مغني الراب المصري مروان بابلو مساء الجمعة الماضي.

مغني الراب الفلسطيني عبر خاصة "الأستوري" في موقع "إنستجرام"، كتب: "أولا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفلة الجامدة، ثانيا أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل، وكل الحب والاحترام لاخوي مروان".

وتابع: "واضح أني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها، ولو اني كنت أعرف أنه حساس ومسيء لجمهوري المصري الحبيب، كان مستحيل يطلع مني، بتمنى انكم ماتزعلوا مني، نيتي كانت صافية، والله ولي التوفيق".

واختتم: "ومروان مالوش دعوة خالص" .

وتعرض "شب جديد" لانتقادات من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين التعليقات: "شب جديد كان طالع يجيب أنبوبة الغاز لقى نفسه في الحفلة"، "والله العظيم ما قادرة أصدق إني شفت شب جديد واقف قدامي بيقول مروان يا مروان إني ببابك قد بسطت يدي"، "شب جديد قعد طول الحفلة مش بيغني الشتائم عشان النقابة وجه في الآخر، وهو بيدخل مروان بابلو بعديه قال مروان إني ببابك قد بسطت يدي" وغيرها.

وأصدرت النقابة، مساء السبت، بيانا جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل".