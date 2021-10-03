6 عروض مسرحية في اليوم السادس من فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 14

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشهد اليوم السادس من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشر دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان الكبير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي، تقديم 6 عروض مسرحية.

وتبدأ أولى عروض اليوم بتقديم العرض المسرحي "مشعلو الحرائق" إنتاج مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وهو تأليف ماكس فريش، إخراج محمد مرسي إبراهيم، في تمام السادسة مساء بقاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، وعلى مسرح الجمهورية يعرض في السادسة مساء، العرض المسرحي "وفاة بائع متجول" إنتاج فرقة طيبة المستقلة، تأليف آرثر ميللر، إعداد وإخراج سعيد مدكور.

وفي الثامنة مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة يعرض العرض المسرحي "آه كارميلا" إنتاج قصر ثقافة مصطفى كامل، للكاتب الأسبانى خوسيه سانشيز سينستر، وإخراج أشرف علي، وفي الثامنة مساء أيضا يعرض على مسرح متروبول العرض المسرحي "سالب صفر" إنتاج كلية التجارة جامعة عين شمس، تأليف مصطفى طلعت، وإخراج إسلام خالد.

وعلى المسرح العائم بالمنيل يعرض في العاشرة مساء العرض المسرحي "أحداث لا تمت للواقع بصلة" إنتاج وزارة الشباب والرياضة وتأليف محمد السوري ، وإخراج محمود طنطاوي، وعلى قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون يعرض في العاشرة مساء أيضا، العرض المسرحي "تغريبة بنت الزناتي" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، من تأليف بكري عبدالحميد، وإخراج منار زين.