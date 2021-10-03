"خديجة" و"الرحلة" و"الابن المقدس".. أعمال تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن القائمون على مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، قبل أيام من انطلاق الفعاليات على أرض مدينة الجونة المُطلة على شاطئ البحر الأحمر، عن الأفلام المتنافسة على الجوائز في المسابقات المختلفة ومنها، مسابقة الأفلام القصيرة، والتي تتنافس على الجوائز التالية..

- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير (نجمة الجونة، شهادة و15000 أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم القصير (نجمة الجونة، شهادة و7500 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم القصير (نجمة الجونة، شهادة و4000 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير (نجمة الجونة، شهادة و5000 دولار أمريكي).

يتم تسليم الجائزة النقدية لمخرج الفيلم الفائز بالجائزة.

الأفلام المتنافسة هي:

أبالو

نيكو أفوستيدي | فرنسا، اليونان | 2021 | اليونانية | 20 د

عندما يعود الحفيد إلى قرية أسلافه لقضاء فصل الشتاء، يعود جده أيضًا من الموت ليرى حفيده للمرة الأخيرة. في هذه الأثناء، لا تستطيع القرية أن تتأقلم مع تلك العودة التي حدثت بدافع الحب.

الابن المقدس

أليوشا ميسين | إيطاليا | 2021 | الإيطالية | 20 د

يضطرب الروتين اليومي للزوجين الشابين بفعل بعض الأخبار الصادمة. يبدو أن الحلم الغريب يبشر بحقيقة رهيبة ورائعة في الوقت نفسه.

اسمه كان كارجو

ماركو سينيوريتي | إيطاليا | 2021 | الإيطالية | 17 د

إيطاليا، في أواخر الستينيات. يصل غريبان إلى قرية جنوبي البلاد. الأول لديه كاميرا سينمائية، والثاني لديه مسدس. في أثناء عبورهما تلك القفار، تتوفر لديهما فرصة غير متوقعة لتغيير مسار التاريخ. فيلم "اسمه كان كارجو" كان من بين من المشاريع الفائزة بجائزة زافتيني لعام 2019.

برانكا

أكوس ك. كوفاتش | المجر | 2021 | البوسنية، المجرية، الصربية | 20 د

تدور أحداث الفيلم في يوغوسلافيا خلال الحرب الكرواتية الصربية عام 1991، وهو فيلم مستوحى من قصص حقيقية عن اختطاف الأطفال في صربيا في ذلك الوقت. بعيدًا عن جبهات الحرب، تُعين الممرضة برانكا في جناح الولادة في مستشفى حكومي. تصارع برانكا مشاعر الوحدة، لكن مع تكشف الأحداث المثيرة والمفزعة واكتشافها لاختفاء المواليد الجدد من المستشفى، تصبح العزلة أقل همومها.

تالاهاسي

دارين حطيط | الولايات المتحدة الأمريكية | 2021 | العربية، الإنجليزية | 22 د

في يوم إطلاق سراحها من مصحة نفسية، تحضر ميرا، الشابة العربية الأمريكية، عيد ميلاد جَدتها في بروكلين، لتكتشف أن شقيقتها أخبرت الجميع بأنها كانت في رحلة إلى فلوريدا. في سياق من الشتات، يُقدم لنا فيلم "تالاهاسي" لمحة عن معاناة المرضى النفسيين، وهي قضية غالبًا ما يتم تجاهلها وإسكاتها في الثقافة العربية.

جوني

جريجوار جريسلان | بلجيكا، فرنسا | 2020 | الفرنسية | 23 د

تدور أحداث الفيلم المثيرة حول جوني، المرأة الشابة والمزارعة الوحيدة في مزرعة معزولة، إذ تعمل متدربة لدى مزارع غاضب. تعاني جوني من مرض غريب إذ تستيقظ كل صباح تائهة مرتبكة وسط الحقول.

خديجة

مراد مصطفى | مصر، فرنسا | 2021 | العربية | 17 د

خديجة أم شابة تبلغ من العمر 18 عامًا، وتعيش بمفردها مع طفلها بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية. في أحد الأيام تشق طريقها عبر صخب شوارع القاهرة للقيام ببعض الزيارات حيث تشعر بعدم الارتياح مما يحيط بها.

ربطة شعر، بيض، كتب الواجب المنزلي

لو رونجياو | الصين | 2021 | ماندرين | 14 د

كطالبة نموذجية، تُختار الطالبة في الصف الخامس لين وايوتسي لإلقاء كلمة عن عائلتها في اجتماع الآباء. ولكن بعد اكتشفاها أنها تشارك السر نفسه مع زميلها المزعج الذي يزيل ربطة شعرها، تتردد بشأن ما ستفعله في هذه الليلة.

الرحلة

إيف سان لوي | كندا | 2021 | الفرنسية | 22 د

تعود شانتيل، التي تعيش وتدرس في باريس حاليًا، بعد عام إلى مدينتها الأم كيبيك، لقضاء الإجازة مع والدتها وأختها. على عكس المتوقع، يعرض الأب، الذي طالما كانت علاقته بها معقدة، أن يصطحبها من المطار إلى البيت. يحكي الفيلم عن لم الشمل غير المتوقع بين أب وابنته، ومسارهما المليء بالعقبات، حيث لا شيء يمضي كما خُطط له. يحل الليل وينحرف الأب عن الطريق المخطط وتدرك شانتيل أن عليها أن تتدخل.

سقالة

بلال بالي | تونس | 2021 | العربية | 14 د

تدور أحداث فيلم "سقالة" حول فتاة شابة تعمل في حانة. ذات مساء، تصل متأخرة إلى عملها، ولا تستطيع الفرار من غضب مديرها وتهديده لها بالفصل، ولا حتى من تحرش زميلتها المثلية بها. عندما تعود إلى منزلها، تواجه المأساة وجهًا لوجه.

شمس سوداء

ماري لاريفي | فرنسا | 2021 | الفرنسية، الإنجليزية، الإيطالية | 20 د

بعد زلزال هز خليج نابولي، يُعثر على جثة رجل، وتعتقد الشرطة الإيطالية أن الرجل قتل نفسه قبل 40 عامًا. تتصل الشرطة بأخيه دينو وابنته فيكتوريا لإجراء فحص الحمض النووي. خلال هذه الرحلة غير المتوقعة، تنقب الابنة في ماضي الأب الغامض بينما ينغمر دينو مُكرهًا في مشاهد من طفولته. عرض الفيلم في برنامج أسبوع النقاد الدولي الموازي لمهرجان كان السينمائي 2021.

عرنوس

سامر البطيخي | الأردن | 2021 | العربية | 17 د

خلال يوم عادي في ساحة تسوق في عمان، يستعد سامي الطفل الساذج المدلل (15 عامًا)، مع محمود بائع الذرة المحتال الذكي (15 عامًا) لتنفيذ خطة سرقة هدية غير متوقعة، يثير بها إعجاب حبيبته، لكنهما لا يدركان حقيقة التقلبات والمنعطفات التي قد تعترض طريقهما.

على أرض صلبة

ييلا هاسلر | سويسرا | 2021 | الألمانية | 12 د

إنه فصل الصيف، ومتعة السباحة الصباحية في النهر سرعان ما تتلاشى لتدخلات فظة من رجل غريب. التدخلات الخارجية تتزايد والمنغصات التافهة والعدوانية تتفاقم على مدار اليوم. بينما تحاول إيلي الهروب من ضيق المدينة واضطرابها، يبدأ غضبها في التراكم. نافس الفيلم في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي 2021.

غرباء

نورا لونجاتي | سويسرا | 2021 | الألمانية، الروسية | 20 د

وسط مدينة مجهولة، تنهار امرأة، بعد أن فقدت وعيها على ما يبدو. يمر بها بعض الغرباء، ويحتضنها البعض الآخر. في بحث انفرادي عن الحميمية، تترنح نظراتها وجسدها، ويغشى بصرها عالم من اللامبالاة. نافس الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي لعام 2021.

القاهرة- برلين

أحمد عبدالسلام | مصر، المملكة المتحدة | 2021 | العربية، الألمانية | 17 د

بعد العديد من المحاولات الفاشلة للهروب من الوضع الراهن للاكتئاب الذي يعيشه جيلها، ترتب الشابة نور، للفرار سرًا من وطنها. قبل ساعات من سفرها، تخوض رحلة من الصراعات مع مجتمع أبوي متسلط وتحارب أيضًا من أجل الاحتفاظ بسرها الدفين.

كاتيا

أندري ناتوتشينسكي | روسيا | 2021 | الروسية | 19 د

بعد وفاة ابنتها، تبقى جالينا وحيدة تمامًا وتفقد كل معنى للحياة. بعد فترة وجيزة، تلاحظ تجسد ابنتها في عاهرة التقت بها في المصعد. تتصل بها على الهاتف وتطلب منها الحضور إلى المنزل. عند وصولها تطلب منها ارتداء ثياب ابنتها الراحلة. خلال محادثة بينهما في المطبخ، تعلم جالينا أن الفتاة تخطط لمغادرة البلاد في اليوم التالي. عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان موسكو السينمائي الدولي 2021.

ليل

أحمد صالح | ألمانيا، الأردن، فلسطين | 2021 | العربية | 16 د

يسرق غبار الحرب النوم من الأعين. يجلب لَيل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول ليل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة "نمور الغد" في مهرجان لوكارنو السينمائي 2021.

ليلي وحدها

زو جينج | الصين، هونج كونج، سنغافورة | 2021 | ماندارين | 22 د

تعيش ليلى، الأم الشابة، مع زوجها المقامر في جزء بعيد من مقاطعة سيتشوان الصينية. وحيدة وفقيرة، تتوجه إلى المدينة في محاولة منها لكسب ما يكفي من المال لإنقاذ والدها المحتضر. عُرِضَ الفيلم في برنامج أسبوع النقاد الدولي الموازي لمهرجان كان السينمائي 2021.

مخلوق

ماريا سيلفيا إستيف | الأرجنتين، سويسرا | 2021 | الإسبانية | 16 د

علاقة حب تطلق العنان للغموض الداخلي، لتستحضر عالم الظلال من العالم الحقيقي. كلما كانت الحجج وخيبات الأمل أقوى، أصبحت العلاقة أكثر انكسارًا. هكذا، في أعماق عقلها، تنزل البطلة إلى عالم سفلي يواجهها بانعكاس ذاتها، ويُريها ذلك المخلوق الحسي الذي تحتاج إلى إطلاق سراحه. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في مهرجان لوكارنو السينمائي 2021.

نازحون

سمير كاراهودا | كوسوفو | 2021 | الألبانية، التركية | 15 د

في كوسوفو ما بعد الحرب، يتجول لاعبا تنس طاولة، مدفوعان بطموحهما لإبقاء رياضتهما حية، يتنقلان من موقع إلى آخر حاملين معهما الممتلك الوحيد لناديهما: طاولة تنس. عُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي 2021.

نور شمس

فايزة أمبه | المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية | 2021 | العربية | 26 د

شمس أم وحيدة تعمل سائقة أوبر في مدينة جدة بالسعودية تشغف بشيئين: ولدها الوحيد ماكي وحلواها الإفريقية. تصارع شمس لإقناع ماكي ليتبع الطريقة التقليدية في الزواج وأن يهتم بحلواها. على أرض الواقع، يتكشف شغف الابن عندما يقرر الالتحاق بمسابقة لغناء الهيب هوب، التي يمكن أن تؤدي إلى سفره إلى فرنسا وانفصاله الأول عن أمه. تُجبر شمس أن تختار بين فقدانها لابنها أو إيجادها لذاتها.

يوليسيس لابد أن يرحل

آنا بلجيرمي | فرنسا | 2021 | الفرنسية | 13 د

تريد سارة التخلص من كلبها. حسنًا، إنه ليس كلبها بل كلب عشيقها. لا مشكلة في ذلك باستثناء أن حبيبها قد مات، ولن يأخذه ملجأ الكلاب حتى الغد، ما يعني البقاء يومًا آخرًا مع الكلب.

اليوم الأخير للأبوية

أولمو أوميرزو | سلوفينيا، التشيك، فرنسا | 2021 | التشيكية | 15 د

نينا حامل من جاكوب. اليوم يقدمها إلى أفراد عائلته المجتمعين في المشفى إلى جوار سرير جده المحتضر. بينما تحاول الشابة أن تتحلى بالشجاعة، تُقَابل بطلب غريب مفاجئ من الجد.