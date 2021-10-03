شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات التانجو تعود إلى الأرجنتين بعد توقف 18 شهرًا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داخل فناء قديم في حى سان تيلمو التاريخى، سمعت أنغام موسيقى التانجو، فى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، وذلك بعد 18 شهرًا من توقف حفلات التانجو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب ما نشره موقع batimes، يقول أورلاندو إسبوسيتو - الذى حرص على عدم تفويت إعادة فتح موقع باراكولتورال للرقص - "لقد عادت رقصة التانجو اليوم، ويرتبط ذلك بانخفاض حالات كورونا، حيث يتم تطعيم معظم المواطنين وبدأ العالم يتنفس مرة أخرى".

ولا يزال أورلاندو البالغ من العمر 75 عاماً، مبتدئًا في هذا المجال، وقد بدأ يأخذ حصص تانجو قبل 7 سنوات إثر تحد من صديق، وتعرف على ماريا كريستينا شريكته فى الرقص ثمّ في الحياة.

والزوجان ضمن مجموعة من 125 شخصًا حجزوا مكانًا للانضمام إلى موقع الرقص الذي يسمّى ميلونجا عند فتح أبوابه مجدّداً، وقد انتقلت الميلونجا إلى باحة مبنى لافت يعود للقرن الـ18 يضمّ المركز الثقافي مرسيدس سوزا.

واختار عمر فيولا، الذى أسس باراكولتورال، فى الثمانينيات، هذه الباحة في سان تيلمو، لأنها تسمح بمراعاة التباعد الاجتماعى، وقد حصلت أخيراً مراقص الميلونجا المقامة في مواقع غير مكشوفة المقدّر عددها بنحو 100 في بوينس آيرس، على إذن لإعادة فتح أبوابها المغلقة منذ بدء انتشار الجائحة في البلد في مارس 2020.