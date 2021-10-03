شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ هاجر أحمد من المستشفى بعد مرورها بأزمة صحية لم تكشف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة هاجر أحمد، أول صورة لها من داخل المستشفى حيث تعالج من أزمة صحية لم تكشف عن تفاصيلها حتى الآن، وجاءت الصورة بعد مرور وقت قليل من تدوينة نشرتها صباح اليوم الأحد، داعية الله بأن يتم شفاءها.

وظهر في الصورة التى نشرتها هاجر أحمد، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، ذراعها معلق به كانولا طبية، ويبدو أنها ترقد على سرير في مستشفى طبى، وتتلقى المحاليل الطبية.



هاجر احمد

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، طالبت الفنانة هاجر أحمد، من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، عبر حسابها على إنستجرام، ولم تكشف هاجر تفاصيل أخرى عن حالتها الصحية.

وكتبت هاجر، قائلة: "يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا امين يارب العالمين"، وكتبت لها الفنانة عبير صبرى على البوست، قائلة:" مالك حبيبتى ألف سلامة عليكي".



الفنانة هاجر احمد فى المستشفى

وعلى جانب آخر، عرض أولى حلقات حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، أمس السبت، في الثامنة مساء على قناة dmc.

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.