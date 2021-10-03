شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه "سلام" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد فؤاد كليب أغنية "سلام" وهي الأغنية التي كتب كلماتها أمير طعيمة من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع توما، وتم تصوير الكليب من خلال عدد من حفلات فؤاد في أكثر من مكان.

وكان النجم محمد فؤاد نشر على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" مقطع فيديو من كليب أغنيته الجديدة " سلام " وعلق عليها انتظروا كليب - سلام - بحبكوا يا أحلى وأغلى وأوفى جمهور ".

ومن ناحية أخرى احتفل النجم محمد فؤاد مؤخرا بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل الشمالى وضم أهل العروسين، وهنأئه قائلاً: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد فؤاد أغنية "أحكيلك" تأليف الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، حملت طابع الدراما.

بينما كانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في شهر يوليو الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغنياته، منها "كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق"، وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.