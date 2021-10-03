شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد يكشف عن نوع سيارته الأولى ورغبته فى العودة للتمثيل بعمل يخاطب الوجدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عن رغبته فى العودة للتمثيل مرة أخرى، ولكن فى أدوار وطريقة تحترم الجمهور - على حد تعبيره - حيث كتب توفيق عبد الحميد، فى تغريدات متتالية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتمنى أرجع للتمثيل والناس، بس مش عشان مزيد من الشهرة والفلوس، عايز عمل يخاطب عقول الناس ووجدانهم، عشان حب الناس واحترامهم هو أعظم ما جنيته فى رحلة الحياة".



تدوينه توفيق عبد الحميد عن رغبته فى العودة للتمثيل

وقال توفيق عبد الحميد، فى تدوينه أخرى، "عايز أرجع للتمثيل بس عايز عمل زى أبو العلا البشرى لأستاذى محمود مرسى الله يرحمه"، كما كشف الفنان توفيق عبد الحميد، عن أول سيارة اشتراها وتأثيرها عليها، حيث كتب: "أول عربية جبتها 125 بولندى مستعملة، وأخر عربية مرسيدس زيرو، والغريب إن أكتر حاجة فرحت بيها واستعملتها العربية الأولانية، عاملة زى الحب الأول".



توفيق عبد الحميد يتحدث عن رغبته فى العودة للتمثيل



توفيق عبد الحميد يكشف عن اول سيارة اشتراها

وسبق أن أعاد الفنان توفيق عبد الحميد، تأكيده بأن صورته المتداولة خلال الفترة الأخيرة وهو يلعب مع الكلاب على السرير فى منزله، هدفها التأكيد على أن الصفحة المنشور بها الصورة هى حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، وكتب توفيق عبد الحميد، فى تدوينه على صفحته، "أساء البعض تفسير صورى مع كلابى، قصدت فقط أن أؤكد أن الصفحة حقيقية.. الحمد لله على كل حال ويا رب الصحة والستر لنا جميعا".

وأضاف الفنان توفيق عبد الحميد، فى رسالته للرد على الجدل المثار خلال الأيام الماضية بسبب صورته مع الكلاب على السرير فى منزله "أنا ابن شرعى للطبقة المتوسطة، ابن بلد من حى شبرا زى الناس اللى اتولدت وعشت بينهم، أحب الجدعنة والبساطة والقلب الحنون".

كما استعان الفنان توفيق عبد الحميد، بمقولة للسيد المسيح عليه السلام: "أعشق قول السيد المسيح عليه السلام.. ما أعظم البسطاء وبخاف من الشهرة والنفوذ والفلوس لأنها سلاح ذو حدين".