شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز نجل النجم الهندى شاروخان والتحقيق معه بتهمة حيازة مواد مخدرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجزت قوات مكافحة المخدرات في مومباى بالهند، آريان خان، نجل شاروخان، نجم بوليوود، وسبعة آخرين معه، لاستجوابهم بعد أن كانوا متواجدين فى حفل على متن سفينة سياحية، وتم تداول مواد مخدرة بها.

ويجرى مكتب مكافحة المخدرات، استجواب آريان خان، البالغ من العمر 23 عاما، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



أريان خان ابن شاروخان

ومن جهته، قال مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات، سمير وانكيد، إن قوات مكافحة المخدرات داهمت الحفل الصاخب على سفينة "كورديليا" في الليل، وضبطت نجل شاروخان، إلى جانب 7 آخرين من بينهم نساء، وكانوا في حالة هذيان.

وتحفظ فريق مكتب مكافحة المخدرات على مواد مخدرة من الحاضرين للحفل أثناء المداهمة، مثل "إكستاسي، وكوكايين وميفيدرون وكاراس"، وأفاد المكتب أن المشتبه بهم فى الحفل قاموا خلال عملية المداهمة بإخفاء المخدرات في ملابسهم الداخلية، وحقائبهم.

ومن المقرر أن يمثل المعتقلون من قبل مكتب مكافحة المخدرات أمام المحكمة، في وقت لاحق من يوم الاثنين، لإتمام الإجراءات القانونية، ويشار إلى أن السفينة السياحية "كورديليا" كان المقرر لها التوجه إلى ولاية جوا الهندية، مساء السبت، وتعود إلى مومباي غدا الاثنين.

ويُعتقد أن شركة تنظيم أحداث مقرها في دلهي نظمت الحفلات لرحلات ركاب السفينة السياحية في 2 و3 و4 أكتوبر الجارى، ولدى شاروخان 3 أبناء، هم آريان وسوهانا وأبرام