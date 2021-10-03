شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد تطلب من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.. ولم تكشف حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة هاجر أحمد، من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، عبر حسابها على إنستجرام، ولم تكشف هاجر تفاصيل أخرى عن حالتها الصحية.

وكتبت هاجر، قائلة: "يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا امين يارب العالمين"، وكتبت لها الفنانة عبير صبرى على البوست، قائلة:" مالك حبيبتى ألف سلامة عليكي".



هاجر أحمد

وعرض أولى حلقات حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، أمس السبت، في الثامنة مساء على قناة dmc.

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت الأولى وهى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

يذكر أن هنادى مهنى عرض لها مؤخرًا حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل "ورا كل باب" على قناة الحياة، حيث شاركت في بطولتها إلى جانب أحمد زاهر، ايمان سلامة، فتوح أحمد، عماد رشاد وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، أما هاجر أحمد فتستعد لاستئناف تصوير فيلم "زومبى" مع على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى وشيماء سيف وتأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح.