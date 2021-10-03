شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام ونوال الكويتية ويارا يدعون لحفظ سلطنة عمان: "احفظ أهلها من كل شر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانات، على الدعاء لحفظ سلطنة عمان وأهلها بسبب يمرون به، من سوء أحوال جوية، بسبب الإعصار "شاهين".

وكتبت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "اللهم احفظ عمان وأهلها من كل شر"، فيما قالت الفنانة يارا: "الله يحفظ سلطنة عمان وأهلها يا رب".



نوال الكويتية



يارا

وغردت النجمة أحلام، قائلة: "اللهم اجعلها أمنًا وأمانًا أينما عصفت، بردًا وسلامًا على من نزلت اللهُمّ استودعناك سلطنة عمان فَاجعلهُا بَحفظك ورعايتك".



أحلام

شهدت سلطة عمان خلال الساعات الماضية هبوب رياح الإعصار شاهين، وتعرضت المناطق الساحلية إلى حالة جوية سيئة رافقها مطالبة السلطات للسكان مغادرة منازلهم والبقاء فى مراكز إيواء أعلنت عنها لعدم التضرر من آثار الإعصار الذي تتعرض له المدن الساحلية في سلطنة عمان الان.

ووجّه السلطان هيثم بن طارق بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائى للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، السبت، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.

وحذرت السلطات العُمانية السكان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، وقدرت ارتفاع الموج من 8 إلى 12 مترًا، مع فيضانات محتملة وامتداد مياه البحر إلى اليابسة فى المناطق المنخفضة.