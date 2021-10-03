شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء بين كيم كاردشيان وكانى ويست يجدد التكهنات حول عودة علاقتهما "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجددت التكهنات حول عودة علاقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، وزوجها المنفصلة عنه كانى ويست، وثارت هذه الشائعات بعد ظهورهما الأخير سويًا، ما جعل البعض يظن أن خلافاتهما انتهت أو فى طريقها للحل، لكن صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، نقلت عن مصدر لها، ما يؤكد أن الثنائى تجمعهما علاقة عمل فقط دون عودتهما لعلاقتهما الزوجية مرة أخرى، حيث أكدت مصادر مقربة، أنهما يحافظان فقط على علاقة قائمة العمل.

وأشار تقرير الصحيفة البريطانية، إلى أن هناك ما يثار حول أن كانى ويست، البالغ من العمر 44 عامًا، لا يزال يختار أزياء زوجته المنفصل عنها، كما أن الزوجين يتشاركان أيضًا فى تربية أطفالهما الأربعة، نورث، 8 سنوات، وسانت، 5 سنوات، وشيكاغو، 3 سنوات، وسالم، عامين فقط.

كما أخبر أحد المطلعين، مجلة Us Weekly، أن الثنائى الشهير لديهم علاقة صداقة عملية ولم يعودا معًا كزوجين، يأتى هذا بعدما زعمت مصادر - فى وقت سابق - أن مغني الراب العالمي كاني ويست، متهم بخيانة زوجته المنفصل عنها نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، مع إحدي المغنيات، وذلك عندما كانت كيم تكافح لاستعادة ثقتها بعد ولادة طفلها الثانى، وذلك حسبما نشر موقع الديلي ميل.

ثم تلا ذلك تأكيد انفصال مغني الراب المثير للجدل عن نجمة تلفزيون الواقع كيم التي تشاركه في أربعة أطفال، وبعد 6 سنوات من زفافهما الإيطالي الرومانسي.