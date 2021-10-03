بعد نشر صورتها في المستشفى.. شيماء سيف تطمئن الجمهور على والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة شيماء سيف عن مرور والدتها بأزمة صحية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام".

ونشرت شيماء أكثر من "ستوري"، كان الأول عبارة عن طلب منها لجمهورها ومتابعيها أن يقوموا بالدعاء لوالدتها بالشفاء، أما الثانية فكانت الدعاء التالي: "اللهم يا واسع العطاء ويا منزل الشفاء ويا رافع البلاء، ويا مجيب الدعاء أشفي أمي"، والثالثة ضمت صورة لوالدتها على السرير داخل المستشفى، وعلقت "يا رب اشفيها وعافيها يا رب ماليش غيرها".

وطمأنت الجمهور على حالة والدتها عبر خاصية القصص القصيرة، وكتبت "الحمد لله رب العالمين، شكرا لكل الناس، ربنا قدر ولطف وهي دلوقتي أحسن، وشكرا أوي يا حبايبي لدعواتكم، ويا رب يتم شفاها على خير، ويشفي كل مريض يا رب".

يُذكر أن شيماء سيف شاركت كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والمعروض حاليًا في دور العرض السينمائي، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني.