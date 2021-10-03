بدأ بالصدفة.. المستشار الإعلامي لـ"فاندام" يكشف لـ"الخليج 365" كواليس التحدي مع هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عبر صفحات موقع فيسبوك، تبادل الفنان محمد هنيدي والنجم العالمي جان كلود فاندام الإعلان عن دخولهما في تحدي لتقديم مباراة قتالية تحت سفح الهرم، ويوما بعد يوم زادت سخونة التعليقات، ووصل الأمر إلى حد الترويج لوجود مشروع فني يجمع النجمين.

وليد التلباني المستشار الإعلامي للنجم العالمي جان كلود فاندام، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن بداية فكرة التحدي، وقال: "الموضوع كله بدأ بالصدفة والهزار، إذ كنا في اجتماع عبر الفيديو كول، ولمح الفنان جان كلود فاندام على الصفحة صورة الفنان محمد هنيدي من فيلم "فول الصين العظيم"، وهو يرتدي البدلة الإسفنج، ويظهر مفتول العضلات، وكان أحد معجبي الفنان العالمي قد نشرها على الصفحة وكتب "فيلم كبير قوي من أستاذ هنيدي".

وأضاف: "فاندام سألني عن الصورة والتعليق، وحكيت له عن الفيلم والتعليق المكتوب، وكتب من جانبه ردا كوميديا، وبعدها بحوالي 10 أيام نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة تجمعه مع النجمين جاكي شان وشاروخان، ومن جانبه رد الفنان محمد هنيدي بنشر صورة تجمعه والفنان الراحل علاء ولي الدين، مع الفنانين أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وكتب معلقا صورة تشع أكثر فخامة، ومن هنا بدأ الهزار".

وتابع "كتب فاندام في تعليقه: أنت شكلك مُصر على التحدي تحت سفح الهرم. وواصل بعدها النجمين تبادل التعليق على التحدي، وكنت أقوم بدوري بترجمة المكتوب له باللغة العربية، كلما وجدت تعليقا".

النجم العالمي جان كلود فاندام كان قد شارك عام 2019 في تقديم إعلان إحدى شركات الاتصالات، بمشاركة الفنان محمد رمضان، وقدما أغنية بعنوان "اللهو الخفي".