نور محمود يتعرض لحادث: "العربية ولعت وأنا ماشي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان نور محمود عن تعرضه لحادث، قبل ساعات قليلة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب نور "العربية ولعت وأنا ماشي ..اللهم لك الحمد والشكر"، وانهالت التعليقات على منشوره، والتي تمنى أصحابها له السلامة.

نور شارك في واحدة من حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي انتهى عرضها قبل أيام، وحملت عنوان "بالورقة والقلم"، والحكاية من بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، علي الطيب، حسام الجندي، لبنى ونس، فاطمة محمد علي، ولاشينة لاشين.

نور حقق نجاحًا كبيرا من خلال مشاركته في بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، والذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020، وضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: حنان مطاوع، طارق لطفي، نبيل الحلفاوي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب.