فن ومشاهير

أحلام: "اللهم استودعناك سلطنة عمان فاجعلها بحفظك ورعايتك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام، مع ما تمر به سلطنة عمان، من سوء أحوال جوية، بسبب الإعصار "شاهين".

وكتبت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "اللهم اجعلها أمنًا وأمانًا أينما عصفت، بردًا وسلامًا علىٰ من نزلت، اللهُمّ استودعناك سلطنة عمان فَاجعلهُا بَحفظك ورعايتك".

وأعلنت سلطنة عمان حالة الطوارئ بالبلاد وإجازة رسمية للموظفين لمدة يومين حفاظا على سلامتهم.

من ناحية أخرى، شاركت أحلام في حفل افتتاح فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"، كما شارك بالحفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي، والمطرب السعودي محمد عبده، والمطربة الإماراتية ألماس، وعدد من النجوم العرب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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