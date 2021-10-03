"كباتن الزعتري" و"سبايا".. أفلام وثائقية تتنافس على جائزة الجونة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستقبل الوسط الفني، بعد أيام قليلة فعاليات خامس دورات مهرجان الجونة السينمائي، والذي يُقام في 14 أكتوبر ويستمر حتى 22 من نفس الشهر، وتشهد مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة تنافس 10 أفلام، على الجوائز التالية:

- جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و30000 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و15000 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة وشهادة و7500 دولار أمريكي).

- جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (نجمة الجونة وشهادة و10000 دولار أمريكي).

يتم اقتسام الجائزة النقدية، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.

الأفلام المتنافسة هي:

أوستروف – جزيرة مفقودة

سفيتلانا رودينا، لوران ستوب | سويسرا | 2021 | الروسية | 92 د

بالنسبة لإيفان العنيد حفيد سلالة الصيادين العتيقة، هناك وظيفة واحدة فقط يعرفها: الصيد غير القانوني لأسماك الكافيار. رغم تهديد السلطات ومراقبتها له، يعود إيفان إلى البحر مرة بعد أخرى، فلا خيار أمامه: إما أن يحصل على أسماك الكافيار أو يتضور جوعًا. يريد إيفان وزوجته آنا -التي درست بالمدينة لكنها وقعت في حب إيفان واختارت حياة الجزيرة القاسية- لأولادهم مستقبلًا أفضل في مكان آخر غير الجزيرة، لكن ابنه أنطون بدأ بالفعل باقتفاء أثر أبيه والذهاب إلى البحر.

البحث عن خشب القيثارة

هانس لوكاس هانسن | النرويج | 2021 | البوسنية، الإنجليزية، الإيطالية | 90 د

في بعض غابات جبال الألب يمكن للمرء أن يجد الأشجار النادرة التي تساوي وزنها ذهبًا بفضل قدرة أخشابها الفريدة على تضخيم الصوت، ما يجعلها المادة المثالية لأفضل الآلات الوترية في العالم. هذا الفيلم هو عن السعي لإيجاد تلك الأشجار السحرية ونغمتها المميزة التي تُعد هدية نادرة إلى درجة أن المرء قد يفني عمره لإيجاد واحدة منها.

حياة إيفانا

ريناتو بورايو سيرانو | روسيا، النرويج، إستونيا، فنلندا | 2021 | الروسية، نينتس | 80 د

حياة خشنة قاسية في مرتفعات التندرا بالقطب الشمالي، تعيشها إيفانا الشابة مع أطفالها الخمسة بطريقة البدو الرُحل. تظهر إيفانا كامرأة قوية جذابة تتخلى عن نمط حياة شعب النينتس التقليدي وتوضع على المحك بسبب قرار انتقالها إلى المدينة. أربع سنوات في حياة إيفانا تتشكل في فيلم بديع مصور بعين فنان منتبهة للملمس المادي للعالم، حيث صورة طفل نائم وثلاث سمكات وقطة جائعة تتحول لتصبح فكرة كونية.

رجل وكاميرا

جويدو هندريكس | هولندا | 2021 | الهولندية | 65 د

كيان غامض يجوب الضواحي الهولندية النائية، ويوجه كاميرته نحو كل ما يقابله. قريبًا، يجد نفسه واقفًا أمام مدخل ويواجه مجموعة متنوعة من الناس. كيف سيستجيب سكان المنطقة لصاحب الكاميرا الغامض الغريب؟ يأخذنا رجل وكاميرا في رحلة مسلية ومثيرة للقلق، تتجول بين عالمنا الدنيوي وعوالم أخرى. الفيلم استفزاز مفاجئ لا نهائي يقلب ديناميكات سلطة الوثائقي ويتأمل الطبيعة البشرية.

سبايا

هوجير هيروري | السويد | 2021 | العربية، الكردية | 91 د

بهاتف محمول ومسدس، يخاطر محمود وزياد بحياتهما أثناء محاولتهما مع رفاقهما إنقاذ نساء وفتيات إيزيديات مُحتجزات لدى داعش كرقيق جنسي في مخيم الهول بسوريا، الأخطر في الشرق الأوسط. حصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان هونج كونج السينمائي وجائزة السينما العالمية للفيلم الوثائقي في مهرجان صندانس السينمائي عام 2021.

السجناء الزرق

زينة دكاش | لبنان | 2021 | العربية | 75 د

ينجز سجناء سجن رومية اللبناني عملًا مسرحيًا عن زملائهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والمودعين تحت بند مجنون وممسوس بموجب قانون العقوبات، والمنسيين خلف القضبان مدى الحياة. شارك "السجناء الزرق" كمشروع في ورشة فاينال كت في فينيسيا عام 2020، وفاز فيها بجائزة مهرجان الجونة السينمائي ودعوة للمشاركة في الدورة الرابعة لمنصة الجونة السينمائية.

صمت الأمواج

بيتر ريم دي كرون | هولندا | 2020 | بلا حوار | 102 د

منطقة بحر وادن فريدة للغاية، إذ تمتلك أنواعًا مميزة من النباتات والحيوانات، ولكن حتى الحياة البشرية في أكبر منطقة من الأراضي الرطبة في العالم لها طابع خاص. تبدأ المنطقة من مدينة إسبرج الدنماركية وتمتد عبر ألمانيا إلى هولندا، ولكن تقلبات المواسم وحركة المد والجزر الدائمة تعني تغيُّر الطبيعة باستمرار.

العودة

سارة الشاذلي | مصر | 2021 | العربية، الإنجليزية، الفرنسية | 76 د

يبلغ والد سارة من العمر قرابة 80 عامًا، وهو مفعم بالحيوية. بسبب الوباء العالمي تنقلب خطط سارة رأسًا على عقب وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد أن عاشت خارج البلاد عشر سنوات. بينما يقضون شهورًا معًا في العزل المنزلي، تشعر سارة بالحاجة إلى التقاط اللحظات الثمينة التي قضتها مع والدها في فيلم. للمرة الأولى، تبدو عودة سارة إلى مصر صائبة.

كباتن الزعتري

علي العربي | مصر، الولايات المتحدة الأمريكية | 2021 | العربية | 75 د

فيلم وثائقي للمخرج المصري علي العربي، الذي شارك سابقًا منصة الجونة السينمائية التابعة لمهرجان الجونة السينمائي. يتتبع الفيلم قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يحصل الصديقان على فرصة حياتهما.

هذا المطر لن يتوقف أبدًا

ألينا جورلوفا | أوكرانيا، ألمانيا، لاتفيا | 2020 | العربية، الألمانية، الكردية، الروسية، الأوكرانية | 104 د

يأخذنا الفيلم في رحلة قوية خلال دورة البشرية اللانهائية بين الحرب والسلام. يتتبع الفيلم أندري سليمان الشاب المتطوع في منظمة الصليب الأحمر. يكافح سليمان لتأمين مستقبل مستدام بينما يواجه معضلة تتأرجح بين أن يهرب من الصراع العسكري المسلح أو أن يريح معاناة مصابي الحرب. من الحرب السورية الأهلية إلى الصراع في أوكرانيا، يتأرجح وجود أندري بتدفق أبدي للحياة والموت.