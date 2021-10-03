بسبب إعصار "شاهين".. ندى بسيوني تدعو للشعب العماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

توجهت الفنانة ندى بسيوني، بالدعاء أن يحفظ الله سلطنة عمان، بسبب ما تتعرض له حاليا من سوء الأحوال الجوية بسبب الإعصار شاهين.

وكتبت "ندى" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "اللهم احفظ عمان وأهلها من كل سوء ومن كل شر".

وأعلنت سلطنة عمان حالة الطوارئ بالبلاد وإجازة رسمية للموظفين لمدة يومين حفاظا على سلامتهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، وعرض العمل في رمضان 2020.