نوال الزغبي تحتفل باليوم الوطني للعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على الاحتفال باليوم الوطني للعراق، الذي يوافق اليوم 3 أكتوبر.

وكتبت "نوال" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "هو العراق فقل للدائرات قفي.. شاخ الزمان جميعا والعراق صبي".

وتابعت: "كل عام والعراق حر عزيز مزدهر وبألف خير بشعبه الطيب.. اليوم الوطني للعراق".

ويحتفل الشعب العراقي اليوم بيوم الاستقلال، والذي تحولت فيه العراق من ولاية عثمانية لدولة العراق وضمت ولايات "البصرة والموصل وبغداد".

من ناحية أخرى طرحت المطربة اللبنانية أغنية "عليه ابتسامة" على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر.