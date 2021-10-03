إلهام شاهين تفاجئ الجميع بما قالته عن الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية الذي يعرض على شاشة Mbc مصر إن الزواج ليس مرتبطًا بسن معينة، ومن الممكن أن تتزوج في أي وقت، مؤكدة أنها لا تنظر إلى الزواج بشكله التقليدي.

وتابعت: “الزواج ليس بمفهومه لدى البعض، لكنه في الكثير من الأحيان يكون ونساً بين الزوجين ولا سيما في المراحل المتقدمة من العمر”.

وأكدت أنها لا تنظر إلى الزواج بشكله التقليدي، ولكن بمفهوم الود والتفاهم، مضيفة أنها لا تمانع في الزواج في عمرها الحالي، قائلة: أنا ممكن أتجوز في أي وقت، ممكن الست تتجوز لأي سن في الدنيا مادام هتتجوز حد مناسب لسنها، الناس لما بتبكر بتبقى محتاجة الونس، ويلاقوا الشريك اللي يتعكزوا بيه على بعض، ولما يتعب تديله الدواء وتساعده، أنا في قصص كتير أعرفها فوق سن الثمانين، وأنا عن نفسي ممكن أتجوز في أي وقت”.

وأثارت الفنانةالمصرية جدلاً واسعًا، بعد إعلان تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، وذلك بدلًا من أن يأكلها الدود، قائلة: أتمنى أكون قدوة لغيري، أتمنى ننقذ أي إنسان من المرض لأن جسمنا مش ملكنا وهيبقى تراب وهيأكله الدود، وأي جزء في جسم إنسان حياته خلصت ممكن يعيش حياة أخرى لإنسان تاني محتاج يتزرع له أعضاء، مؤكدة أن ذلك سيكون خيرًا يدوم لها بعد وفاتها.

وأكدت أنها أوصت عائلتها بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، مشيرة إلى أنها لم تجد جهة حتى الآن رسمية تقدم لها طلبًا أو وثيقة توثق هذه الوصية، كما طالبت بإنشاء بنك للتبرع بالأعضاء مثلما كان يتواجد بنك القرنية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.