خالد الفراج وعبد المجيد الرهيدي في رحلة بين الماضي والحاضر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استذكار للماضي ورحلة في الحاضر وترقب للمستقبل في دردشة عفوية ضمن برنامج “بصراحة مع خالد الفراح وعبد المجيد الرهيدي” على MBC1.

يتذكر النجمان السعوديان كيف التقيا، ويتوقفان عند محطة هامة في حياتهما وهي العمل مع النجم الكبير ناصر القصبي، ثم يعرّجان على بداية مشوارهما المهني، وكيف كان رد فعل والد عبد المجيد عند اتخاذ ابنه قرار التمثيل، فيما يتحدث الرهيدي عن دور الممثل الراحل حسن حسني في مشواره الفني. ولاحقاً، يشرح خالد عن سبب انتقاله من كتابة الرواية إلى السيناريو ثم إلى التمثيل وصولاً الى حصوله على لقب كوميديان، فهل يعتبر أنه اتخذ القرار الصحيح؟ كما يتطرق إلى موضوع الإخراج الذي يشكل حلماً سيحققه يوماً ما. بدوره يأتي عبد المجيد على ذكر الإعلامي وليد الفراج شقيق خالد، معتبراً إياه من الشخصيات التي لها ثقلها في المجال الإعلامي وصاحب شخصية فريدة. وعلى الصعيد الشخصي، يتطرق النجمان إلى موضوع الزواج، ويختمان اللقاء بالحديث عن أعمالهما القادمة، ويقدمان معاً وصلة غنائية.

يُعرض برنامج “بصراحة مع خالد الفراج وعبد المجيد الرهيدي” على MBC1، الإثنين 04 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.