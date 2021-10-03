سلمى رشيد تحتفي بنجلها في أول يوم له بالمدرسة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفت الفنانة سلمى رشيد بالتحاق ابنها ينيس بالمدرسة، حيث حضرت معه في أول أيام مسيرته الدراسية، كما شاركت الجمهور سعادتها بالحدث عبر بوستاتٍ، نشرتها في حسابها الرسمي بإنستجرام، كشفت فيها عن تفاصيل اليوم المميَّز في حياتها، مستفسرةً منهم عن تجاربهم المماثلة، مثنيةً على التجربة الاجتماعية التي عاشها ابنها وتعرُّفه على زملاء جددٍ.

وشاركت رشيد صورةً من قلب الحدث معلِّقةً عليها: “أول يوم دراسة لينيس. إحساس وسعادة لا توصف. أنا ذاهبة به إلى المدرسة.. وانتو كيف كان يومكم الأول في الدراسة؟ والسؤال كذلك للآباء والأمهات كيف كان شعوركم في أول يوم لأولادكم في الدراسة؟ اليوم استطعت أن أبقى مع ينيس طوال مدة الحصة، وكانت من أسعد لحظات حياتي”.

وأضافت “ينيس كان سعيداً جداً بزملائه الجدد والأجواء التي عاشها اليوم، والأهم أنني أحببت شخصيته المرحة الاجتماعية مع باقي الأطفال والحمد لله”.

ودعت رشيد له وللأطفال والأحباب كاتبةً: “الله يحفظه ويحفظ لكم أحبابكم”.فيما نشر ابنها منشوراً عبر حسابه الخاص في إنستجرام.

وفي شهر مايو الماضي طرحت الفنانة سلمى رشيد فيديو كليب مع ابنها بعنوان “حنين بحال ماما”، وكانت قد نظَّمت في يونيو 2019 حفلاً لجنس الجنين، وفي أكتوبر من العام ذاته بثت أول منشوراتها مع طفلها.