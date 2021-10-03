نصيحة من أحمد صلاح حسني للرجل الأبعيني غير المتزوج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حواره إلى برنامج “راجل و2 ستات” الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن وهيدي كرم على قناة “On E”، وجه الفنان أحمد صلاح حسني نصيحة لكل رجل أربعيني غير متزوج قال فيها: “هناك أشياء جميلة في الحياة ستفوتهم مثل الأسرة ووجود الأبناء والاهتمام”.

وأوضح أنه لا يمكن إقناعهم بالزواج، لكن يتم محاولة شرح الوضع لهم وتقديم النصيحة بهذا الشأن.

وتابع إن إقناع الأربعيني بالزواج أمر صعب، لأنه يجب عليه أن يكون مقتنعًا من داخله بذلك، مشيرًا إلى أن البعض يحسد الرجل العازب على عدم زواجه لأنه “رايق” ولكن رغم ذلك “محدش عاجبه حاله”.

يذكر أن برنامج “راجل و2 ستات” يقدم في فقراته المختلفة جرعة دسمة من الموضوعات التي تهم كافة أفراد الأسرة العربية بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التي يناقشها البرنامج بواسطة متخصصين.