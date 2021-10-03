صورة لـ ياسمين عبدالعزيز تتسبب في جدل على مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، مع فتاة، وعلقت عليها قائلة: ابنة الفنانة ياسمين عبد العزيز.. ما شاء الله نسخة منها”.

وتسببت الصورة جدلاً واسعاً بين متابعي مي على انستغرام، إذ إقتنع البعض أنها ابنتها بسبب الملامحة القريبة بعض الشيء من بعض، إلا أن البعض الآخر طالب السيدة الكويتية بتحري الدقة في نقل الامور خاصة وانها إعلامية، مؤكدين أنها ليست إبنة ياسمين.

علماً أنها ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الصورة مع التعليق بأنها ابنتها، وهو ما دفع ياسمين في السابق الى توضيح الأمر والتأكيد أن الشابة الحسناء هي صديقتها الستايلست الخاصة بها وليست ابنتها.

وفي سياق منفصل، عادت الفنانة إلى مصر، بعد خضوعها لعملية جراحية بسويسرا، بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، نتيجة الإهمال الطبي الذي واجهته، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاتها، لولا تدخل بعض الأطباء وسرعة إنقاذهم لها.

وحرصت النجمة المصرية على طمأنة محبيها من خلال صورة عفوية لها مع الفريق الطبي المعالج لها وقدمت لهم الشكر على مجهورهم الجبار لإنقاذ حياتها.