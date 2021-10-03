روبي تتعرض لهجوم جديد.. والسبب فيديو “لا يمُت للمزيكا بِصلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عضو نقابة المهن الموسيقية، خلال لقائه ببرنامج “نص الكلام”، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر فضائية “النهار”، أن انتقاده للفنانة روبي على صفحته الشخصية يرجع إلى أنه شاهد أحد الفيديوهات لحفل لها أرسله إليه أحد الموزعين الموسيقيين، واصفاً اياه بأنه “لا يمُت للمزيكا بِصلة”.

وأضاف أنه لم يشن هجوما شديدًا على روبي وإنما الأمر مقتصر على التعبير عن رأيه الشخصي، مؤكدًا أنها فنانة لها جمهورها وممثلة جيدة للغاية.

وأشار إلى أنه عبر عن رأيه على صفحته الشخصية دون تحضير مسبق، وتساءل فيه عن الشخص المسؤول عن منحها لترخيص الغناء، قائلا إن تساؤله لا يعني امتلاكه السلطة لسحب الكارنيه منها.

وأكد عضو نقابة المهن الموسيقية، أن تساؤله لا يعني شكه في قدرات من قبله ممن منحوا روبي ترخيص الغناء، متابعًا: “مجرد تساؤل، ولم يكن من منطلق أي شيء آخر أو هجوما شخصيًا”.

ولفت إلى أنه يرفض الحديث عن هذا الموضوع لأنه يعتبره منتهيا، ليجيب عن سؤال الإعلامية عما إذا كان سيسحب الترخيص من روبي إذا أتيحت له الفرصة لذلك: “لو غنت وحش أسحب منها الكارنيه”.