شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تطمئن متابعيها على حالة والدتها بعد دخولها المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شيماء سيف، على طمأنة متابعيها بشأن الحالة الصحية لوالدتها، بعد ساعات من طلبها الدعاء بعد تعرض والدتها لأزمة صحية دخلت على أثرها المستشفى، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث نشرت شيماء، صورة لوالدتها على سرير داخل المستشفى أثناء متابعة حالتها وخضوعها للفحوصات الطبية اللازمة.



شيماء سيف تدعوا لوالدتها

ونشرت شيماء سيف، عبر "ستورى" حسابها على موقع إنستجرام، صورة لوالدتها من المستشفى، وطالبت متابعيها الدعاء لها بالشفاء، ثم تبعتها بساعات قليلة، بنشر ستورى أخرى تطمئن متابعيها بأن الحالة الصحية لوالدتها في تحسن، وتمنت تمام شفائها على خير وكل المرضى.



شيماء سيف تطمأن متابعيها على حالة والدتها

وعلى جانب آخر، يشار إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضى، كانت أميرة مختار، ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوى، أعربت عن سعادتها بالفنانة شيماء سيف، والتورتة التى أهدتها لها خلال ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة.

وحينها، نشرت أميرة، عبر حساب رجاء الجداوى، على إنستجرام، صورة من التورتة التى زينتها صورة والدتها، صحبتها بتعليق: "حبيبتى الغالية جدًا شيماء.. والأهم حبيبة مامى الله يرحمها أوى أوى، وزى لما كانت بتقول عليكى شيماء البيبى اللذيذ الطيب الشقى الحنين اللى مليان نقاء وخير، بحبك ومتتصوريش اتبسط أنا وروضة أد إيه بالتورتة وأسعدت ناس قد إيه عادة متتقطعش يارب".

وأضافت أميرة: "ويارب نحتفل بحبها فى قلوبنا العمر كله، الله يرحمها ويديم عليها نعمة حبكم ودعائكم لها، وربنا يكرمك على حرصك الدائم على ختام القرآن لها انت وحبايبها الغالين كلهم ربنا يتقبل منا جميعا، بحبك أوى".