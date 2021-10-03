شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تكشف عن فيديو كواليس جمعتها مع يوسف شاهين وعمر خيرت فى أغنية "المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت ذكريات النجمة لطيفة مع فيلم "سكوت هنصور"، للمخرج الكبير يوسف شاهين، عالقة فى ذهنها، حيث كشفت الفنانة التونسية عن فيديو من كواليس تصوير أغنية "المصرى" التي غنتها لطيفة، ولحنها، الموسيقار الكبير عمر خيرت.



لطيفة وعمر خيرت في كواليس سكوت هنصور



يوسف شاهين في كواليس سكوت هنصور

وكشف الفيديو كواليس التفاصيل والتوجيهات التي كان يطلبها يوسف شاهين من المشاركين فى المشهد، كما كان يوجه لطيفة لحركتها علي المسرح أثناء التصوير، ونشرت لطيفة الفيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت عليها، "سكوت هنصور – المصري.. من أحلى كواليس وذكريات حياتي مع العالمي الراحل يوسف شاهين، والموسيقار عمر خيرت.. كواليس سكوت هنصور..المصرى".

وكانت لطيفة، قد طرحت مؤخرًا أغنية "الأستاذ" والتي صورتها في سقارة وبمنطقة الأهرامات، وشارك الفنان أحمد كرارة كموديل في الكليب الذى أخرجه فادي حداد، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر مهندس الصوت هاني محروس.



يوسف شاهين وعمر خيرت في كواليس سكوت هنصور



يوسف شاهين يوجه لطيفة في كواليس سكوت هنصور

ووصف جمهور لطيفة خلال الكليب بعروس قرطاج في حضن الفراعنة، وتنقل أغنية "الاستاذ" لطيفة نقلة نوعية فيما تقدمه من محتوى موسيقي، كما تستعد لطرح عدد آخر من الأغنيات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية:"حبيبي مهنيني مدلعني .. من نظرة عين بيوقعنى.. في حنانه تملى مطمعني يا سلام يا سلام راجل.. لأ سيد الرجالة.. بيغير ومعيشني في حالة.. ولطبعه الحالى أنا مياله مفيهاش دي كلام الاستاذ.. عيونه لذاذ.. فى الإنجاز.. خد قلبي معاه مستكفيه.. الأستاذ.. سايبه الحنيه.. الاستاذ.. عن الناس مستغنية .. للاستاذ حبيبى أما يعدى نوسع له .. والنبى ده انا ما اقدر على زعله".