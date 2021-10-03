شكرا لقرائتكم خبر عن كأنه إمبارح.. خالد سليم يحتفل بعيد زواجه بصورتين بينهما 10 سنين مع زوجته والهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان خالد سليم، خلال الأيام الحالية بعيد زواجه العاشر، والذى يستعيد ذكرياته فى هذه المناسبة بالكثير من صور حفل زفافه وعقد قرانه على خيرية على، وفتح "خالد" ألبوم زفافه خلال ذكرى زواجه العاشر، أمام الجمهور، لتلقى الصور المميزة تفاعلاً كبيرًا من محبيه وجمهوره وأصدقائه، على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هنأوه بهذه المناسبة الخاصة.



خيرية تشارك الصورة

ووسط صور حفل الزفاف، نشر الفنان خالد سليم صورة تجمعه مع زوجته، وبجوارهما الهضبة عمرو دياب، أثناء حفل الزفاف حيث كان خالد سليم يرتدى بدلة الزفاف، وخيرية متألقة فى الفستان الأبيض، وذلك يوم 1 أكتوبر 2011، وأرفق خالد الصورة القديمة بصورة جديدة تشبهها بوجوده إلى جوار زوجته وعمرو دياب، والتى التقطوها هذا العام أثناء الاحتفال بذكرى عيد الزواج، ولم تختلف اللقطة المميزة بعد مرور عشر سنوات، حيث ظهر خالد في الصورتين هو والهضبة عمرو دياب وتتوسطهما زوجته.



خالد سليم يستعيد ذكرى زواجه

وعلى جانب آخر، كان النجم خالد سليم، قد سافر بصحبة المخرج مرقس عادل، إلى دبى ضمن تحضيرات فيلم "فى القلب"، وتواصل سليم خلال الزيارة السريعة مع أصدقائه هناك من أجل الحصول على موافقات وتصاريح لتصوير بعض مشاهد الفيلم.



خالد سليم وزوجته خيرية



خالد سليم وزوجته

ونجح الفنان خالد سليم ومرقس عادل فى الحصول على تصاريح للتصوير فى أماكن مميزة فى دبى، ما فرض على مخرج العمل مرقس عادل العمل إجراء بعض التعديلات على السيناريو لتناسب مواقع التصوير فى الإمارات، ومن المقرر البدء فى التصوير بأحد الفنادق الإماراتية خلال الفترة المقبلة بالإضافة لبعض الأماكن الشهيرة فى دبى.

وقال خالد سليم، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن زيارته للإمارات تأتى لحرصه على خروج الفيلم فى أحسن صورة مبهرة، ترضى جمهوره ومحبيه، وأن يصل الفن المصرى إلى العالم كله.

والفيلم بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.