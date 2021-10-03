“مليت” لـ يارا ترند عربيًا.. وفي تركيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت النجمة اللبنانية يارا بأغنيتها المصورة الجديدة “مليت” مجموعة من قوائم الأكثر مشاهدة في موقع “يوتيوب”، وحققت “الترند” في لبنان والسعودية والإمارات وليبيا وتونس والجزائر والعراق، وعدد من البلدان العربية والإجنبية ومن بينها تركيا.

وقد طرحت يارا أغنية “مليت” التي أخرجها نويل باسيل منذ يومين على المواقع الموسيقية وقناتها في موقع “يوتيوب”. والأغنية من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبو جوده وتوزيع عباس صباح.

ولاقت أغنية “مليت” باللهجة اللبنانية انتشاراً واسعاً منذ صدورها، إذ حصدت أكثر من 200 مليون مشاهدة في ساعات قليلة جدًا.

وأغنية “مليت”، هي أولى أغنيات ألبوم يارا “اللبناني – المصري” الجديد، والمُقرر صدوره قريبًا.