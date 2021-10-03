شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية ولعت وأنا ماشى".. تفاصيل اشتعال سيارة نور محمود وهو بداخلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت العناية الإلهية الفنان نور محمود، بعدما اشتعلت النار في سيارته وهو بداخلها، حيث نشر نور، تدوينة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قال فيها: "العربية ولعت وأنا ماشى.. اللهم لك الحمد والشكر"، فيما لم يكشف أى تفاصيل أخرى عن الحادث.



نور محمود

والفنان نور محمود، حقق نجاحًا بمشاركته فى "بالورقة والقلم" إحدى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا"، مع يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمد، على الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبدالله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، إخراج محمد بكير.



نور محمود

كما شارك نورمحمود في مسلسل "أجازة مفتوحة"، والذي يعرض حاليا، ومسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة الفنان شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا، وينتمي مسلسل "إجازة مفتوحة" لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الأسبوع المقبل.