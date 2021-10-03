شكرا لقرائتكم خبر عن دعاية غامضة تحمل رقم "30" تثير حيرة جمهور Adele حول قرب طرح ألبومها الرابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط تشوق الجمهور لسماع موسيقاها الجديدة، تكهن عشاق النجمة العالمية Adele أديل، بقرب طرح الألبوم الجديد لها بعد ظهور سلسلة من اللوحات الإعلانية تحمل رقم "30" في جميع أنحاء العالم.



أديل

رصدت حسابات المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعى، صور لوحات إعلانية فى الشوارع مكتوب عليها "30"، والتى تواجدت فى عدة مدن حول العالم منها دبى، وأيرلندا، ما يشير إلى أن الألبوم الرابع للنجمة البالغة من العمر 33 عامًا، سيتبع نمطها فى تسمية الألبومات بسنين عمرها، ليشير اسم الألبوم الجديد للعقد الثالث التى تجاوزته من عمرها، حيث كان آخر ألبوم لـ أديل، والذي حقق الرقم القياسي بفوزه جوائز جرامى، يحمل رقم 25، وأطلق في 2015.

ووسط هذه التكهنات، لم تعلق "أديل" - حسبما ذكر موقع الديلي ميل - يأتى هذا فيما أصدر ألبوم Adele أديل، الأول رقم 19، عام 2008، تبعه ألبوم 21، عام2011، وألبوم 25، عام 2015.

وإذا اتبعت أديل، النمط السابق فى تسمية ألبوماتها الغنائية، فإن الألبوم الثلاثين سيوفر الكثير من الإلهام، حيث كان هذا هو العمر الذي انفصلت فيه عن زوجها السابق سيمون كونيكى.

ويشار إلى أن تقرير سابق نشرته صحيفة الديلى ميل - سبتمبر الماضى - لفت إلى أن الموعد الرسمى لألبوم Adele الجديد سيتزامن مع احتفالات الكريسماس المقبلة، خاصة وأن الألبوم الجديد فى المرحلة الأخيرة من التجهيزات وفقًا لتقارير سابقة.