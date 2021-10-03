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دعاية غامضة تحمل رقم "30" تثير حيرة جمهور Adele حول قرب طرح ألبومها الرابع.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وسط تشوق الجمهور لسماع موسيقاها الجديدة، تكهن عشاق النجمة العالمية Adele أديل، بقرب طرح الألبوم الجديد لها بعد ظهور سلسلة من اللوحات الإعلانية تحمل رقم "30" في جميع أنحاء العالم.

اديل
أديل

 

The suspense! Fans across the globe have speculated over what it all could mean on Twitter

You can't miss it! A billboard was spotted on the wall of a building in Dublin, Ireland

رصدت حسابات المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعى، صور لوحات إعلانية فى الشوارع مكتوب عليها "30"، والتى تواجدت فى عدة مدن حول العالم منها دبى، وأيرلندا، ما يشير إلى أن الألبوم الرابع للنجمة البالغة من العمر 33 عامًا، سيتبع نمطها فى تسمية الألبومات بسنين عمرها، ليشير اسم الألبوم الجديد للعقد الثالث التى تجاوزته من عمرها، حيث كان آخر ألبوم لـ أديل، والذي حقق الرقم القياسي بفوزه جوائز جرامى، يحمل رقم 25، وأطلق في 2015.

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Incredible: Massive 30 signs have also been spotted in the London borough of Wandsworth (pictured)

ووسط هذه التكهنات، لم تعلق "أديل" - حسبما ذكر موقع الديلي ميل - يأتى هذا فيما أصدر ألبوم Adele أديل، الأول رقم 19، عام 2008، تبعه ألبوم 21، عام2011، وألبوم 25، عام 2015.

Previous theme: The '30' title would certainly fall in line with Adele's preferred way of naming her albums, with all three of her studio albums named after her age

وإذا اتبعت أديل، النمط السابق فى تسمية ألبوماتها الغنائية، فإن الألبوم الثلاثين سيوفر الكثير من الإلهام، حيث كان هذا هو العمر الذي انفصلت فيه عن زوجها السابق سيمون كونيكى.

ويشار إلى أن تقرير سابق نشرته صحيفة الديلى ميل - سبتمبر الماضى - لفت إلى أن الموعد الرسمى لألبوم Adele الجديد سيتزامن مع احتفالات الكريسماس المقبلة، خاصة وأن الألبوم الجديد فى المرحلة الأخيرة من التجهيزات وفقًا لتقارير سابقة.

On the edge of their seats: Adele fans are already on high alert after Taylor Swift announced she had brought forward the release date of the re-recording of her 2012 album Red

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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