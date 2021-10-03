شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات زمان .. أمينة رزق فتحت محل ملابس وقصة حب نعيمة عاكف ورشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلاحق الشائعات أهل الفن دائمًا، ويعانى الكثيرون منهم من العديد منها سواء ما يتعلق بحياتهم الشخصية أو العامة والعملية، وكان نجوم الزمن الجميل يعانون من بعض الشائعات ويسارع بعضهم لنفيها أو يجيب عنها عندما تسأله الصحف والمجلات أو يصمت حتى تموت هذه الشائعة.

ومن بين الشائعات التى انتشرت بعد طلاق الفنانة الاستعراضية الجميلة نعيمة عاكف من زوجها ومكتشفها المخرج حسين فوزى، حيث تصاعدت الشائعات التى تزعم أن هناك علاقة عاطفية تجمعها بالنجم الفنان الكبير رشدى أباظة خاصة مع نجاح فيلمهما تمر حنة، ولكن سارع أباظة بنفى هذه الشائعة، وقال فى تصريحات للصحفيين إن العلاقة بينه وبين نعيمة عاكف لا تزيد عن علاقة الصداقة والأخوة، مؤكدًا أنه لم يقابلها بعد طلاقها وأنه يكن لها ولحسين فوزى كل حب وتقدير واحترام.

ومن بين الشائعات التى لاحقت الفنانة الكبيرة أمينة رزق خلال فترة الخمسينات من القرن الماضى أنها فتحت محل للملابس الجاهزة اقتداء بالراقصة هاجر حمدى، ولكن عندما سأل أحد الصحفيين الفنانة الكبيرة عن حقيقة هذه الشائعة ابتسمت ابتسامة ساخرة وأكدت أنها لا تعرف شيئًا عن بيع الملابس ولا تفهم فى أى مشروع ولن تقحم نفسها فى أى مشروع لا تفهم فيه شيئًا، مشددة على أن أعمالها الفنية فى السينما والإذاعة والتلفزيون تشغل كل وقتها ولا تجد وقتًا للتفكير فى أى شيء آخر.