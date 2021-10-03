شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى.. طرح فيلم "المحكمة" لغادة عادل فى رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع فيلم "المحكمة" للفنانة غادة عادل، وآخرين من النجوم الكبار على موعد نهائى لطرحه فى السينمات حيث يعرض الفيلم فى موسم رأس السنة، والعمل من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين الذى يواصل فى مونتاج ومكساج العمل ووضع الموسيقى التصويرية ليكون جاهزًا للعرض.

وكان أبطال فيلم "المحكمة"، قد انتهوا من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى ديكور المحكمة بمدينة الإنتاج الإعلامى منذ شهر تقريبًا، ودخل العمل غرف المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة، ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين