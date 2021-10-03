بالصور.. أيتن عامر أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة أيتن عامر، مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "أيتن" في الصور بإطلالة أنيقة، أثناء تواجدها بالعاصمة اللبنانية بيروت، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن أيتن عامر شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد ٢٥" المكون من ١٥ حلقة، وهو من بطولة: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، ميرنا نور الدين.

كما شاركت مؤخرا في حكاية "أنا قبلت" ضمن حكايات مسلسل "زي القمر" وشاركها البطولة: محسن منصور، لبنى ونس، عابد عناني، تيام قمر، ليلى عز العرب، عزت زين.