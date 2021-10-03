الليلة.. ختام فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته 38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يختتم المعهد العالي للفنون المسرحية مهرجان المسرح العربي في دورته الثامنة والثلاثين تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون اليوم الأحد الموافق 3 أكتوبر في تمام السابعة مساء وذلك في مقر أكاديمية الفنون المسرحية بشارع خاتم المرسلين بالجيزة .

ومن المقرر أن تشهد فعاليات ختام المهرجان إعلان العمل المسرحي الفائز بالمركز الأول ضمن 10 عروض تم اختيارها من بين ٧٤ عرضا كانوا مقدمين للمشاركة في المهرجان.

كما تشهد فعاليات الختام تكريم أعضاء لجنة التحكيم والتي تضم المهندس حسام صالح المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، السيناريست مريم ناعوم، المخرج تامر محسن، المخرج إبراهيم فخر، السيناريست نادر صلاح الدين، المنتجة سالي والي، المخرج محمد سعيد عبد الملك، المخرج أحمد صالح، المخرج احمد سمير فرج، الدكتورة إنجي البستاوي، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور ياسر علام، الدكتور محمود سامي، الدكتورة إيمان حسني.